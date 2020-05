3,2 millones más de estadounidenses solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada

No todas las solicitudes resultan en beneficios pagados. Esto se debe en parte a errores de presentación y porque no todas las personas que presentan una solicitud son elegibles para subsidio de desempleo.

Los economistas dicen que la tendencia a la baja es una buena señal de que las cosas no están empeorando. Pero aún así, millones de nuevos reclamos cada semana no ayudan a la brutal imagen general del mercado laboral durante esta pandemia.

