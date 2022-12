$3,123 millones ha ganado la mina de cobre

El comunicado emitido por el Mici señala que las discusiones sobre la celebración de un nuevo contrato no han avanzado lo suficiente y se encuentran estancadas. También advirtió que no está dispuesto a ceder en nada de lo anunciado en enero pasado.

Según los nuevos términos, Minera Panamá realizará un pago anual al Estado que no podrá ser inferior a los $375 millones, transferencia que estará compuesta por regalías, por el 25% en impuesto sobre la renta (ISR) y de otros tributos que actualmente no se aplican, como el pago de intereses y utilidades.

