$3,064 millones de ajuste | La Prensa Panamá

El también socio de la firma Indesa recordó que como Panamá no emite moneda propia, no tiene banco central ni política monetaria debe ser más prudente que otros países.

En 2015, el primer año que se podía recurrir a este mecanismo, el sector público no financiero incurrió en un déficit de caja de $1,459.8 millones (2.8% del PIB). Este fue el faltante en los ingresos para cubrir los gastos del ejercicio. No obstante, el Gobierno ajustó el balance y redujo el déficit en $426.3 millones para cuadrarlo en $1,033.5 millones, justo el 2% del PIB permitido por la LRSF para el año pasado.

Como los aportes del Canal no han llegado y no llegarán a ese nivel, según las estimaciones oficiales, el Gobierno tendrá más espacio para el gasto.

