300.000 autónomos prevén cerrar su negocio, sobre todo de la hostelería y el comercio, pese a la vacunación

De los autónomos que han afirmado haber tenido que solicitar un ERTE, un 39,5% no sabe si va a poder volver a incorporar sus puestos de trabajo en breve a sus trabajadores (ver tabla 8). Un 23,2% de los autónomos ha incorporado a algún trabajador, pero no a todos.

“Llevamos once meses realmente complicados, viviendo una pandemia nunca vista hasta el momento. 2020 ha sido un año horrible para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas de las cuales no saben si se va a recuperar y en ocasiones tener que echar el cierre en la ruina más absoluta. Necesitamos un plan urgente de medidas económicas que establezca ayudas directas, un plan de emergencia que permita a los autónomos enfrentarse a los próximos meses, amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas, autónomos y por ende, la destrucción de empleo”, ha resumido Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante la presentación del X Barómetro de ATA.

