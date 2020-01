3 señales que te indican que tu pareja no ve un futuro lejano contigo

“Vivamos el presente”, “no pienses cosas que no son”…parecen frases típicas que sacan de una cajita mágica cada vez que le hablamos de planes a futuro en conjunto. No te alarmes si eres tú la que pregunta eso cuando apenas tienen 6 meses, ahí si vive el presente, por favor.

No exageres, tu lo puedes sentir así pero quizás es que no se ven a diario y cada uno tiene una agenda bastante ocupada o puede ser que la forma en que te trata es mucho más seca de lo normal, muy diferente a cuando te trataba de conquistar. Por suerte, esta condición no dura mucho, cuando sientas que en verdad se ha distanciado es que muy pronto te dará el ultimatúm. ¡Mantente alerta!

