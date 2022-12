$3 mil 800 millones mantiene bloqueados Venezuela a las aerolíneas

“Ninguna empresa puede mantener la prestación de servicios si no se les paga y esto no es diferente para las aerolíneas. Los enlaces aéreos son un catalizador económico vital. Permitir la repatriación eficiente de los ingresos es fundamental para que cualquier economía permanezca conectada globalmente a los mercados y las cadenas de suministro”, insistió Walsh.

“Las aerolíneas también han reiniciado los esfuerzos para recuperar los 3 mil 800 millones de dólares de ingresos no repatriados en Venezuela. No ha habido aprobaciones de repatriación de estos fondos desde principios de 2016 y la conectividad con Venezuela se ha reducido a un puñado de aerolíneas que venden boletos principalmente fuera del país”, dijo el gremio de las aerolíneas.

You May Also Like