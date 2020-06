3 de cada 4 expertos en ciberseguridad temen un aumento de ciberataques en la ‘nueva normalidad’ por el teletrabajo

Otra de las claves es securizar bien las redes virtuales (VPN) : el 65% de las empresas bloquea el acceso a la información corporativa que se produce desde equipos que no trabajaban dentro de la VPN corporativa, pero todavía existe un amplio porcentaje de negocios (35%) que no han implementado este tipo de prácticas de seguridad.

Por ello es fundamental utilizar equipos “que proporcione la empresa” , evitando usar “dispositivos no sancionados o no configurados” por la misma, subrayan los responsables del estudio.

Más del 50% de los encuestados señala que los ataques dirigidos a los dispositivos domésticos “son los que causan más preocupación” . No supone la misma dificultad atacar a una red corporativa que a un domicilio particular y esto es algo que los cibercriminales han tenido muy en cuenta, de hecho se han intensificado los ataques incluso a los dispositivos móviles de empleados.

