2do jugador de las menores de los Yankees tiene coronavirus

“Mi plan era regresar y continuar entrenando con los muchachos”, dijo el martes. “No sabemos cuánto tiempo va a durar esta demora. Si estamos hablando del final de mayo o junio, entonces los muchachos pudieran tomarse unas semanas y regresar a sus casas. Es cuestión de equilibrio. Uno no quiere estar entrenándose consistentemente a un nivel realmente elevado si no vamos a comenzar la acción hasta dos meses. Quieres mantenerte saludable. Va a ser complicado”.

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Un segundo jugador de ligas menores de los Yankees de Nueva York dio positivo por el nuevo coronavirus, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el diagnóstico.

