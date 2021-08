2da Edición de caminando la 14, una vez más por Santa Ana

Como parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) propuestos en la agenda 2030 impulsada por las Naciones unidas, El Centro Cultural Internacional Cultural (CCI) manejado por Casco Development and Partners, desarrollador Inmobiliario y artístico, junto a LEAFSINC y la Junta Comunal de Santa Ana llevaron a cabo la 2da edición de Caminando La 14, una actividad de limpieza y reciclaje como parte de la revitalización del sector de Santa Ana, Específicamente en la calle No 14.

You May Also Like