27 ex congresistas republicanos expresaron su apoyo a la candidatura presidencial de Joe Biden

El ex senador republicano Jeff Flake anunció que votará por Joe Biden en las elecciones de noviembre. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

27 ex congresistas del partido republicano anunciaron este lunes que en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos votarán a favor del candidato demócrata, Joe Biden, en detrimento de Donald Trump.

Entre ellos se destaca el ex senador Jeff Flake, quien fue uno de los principales críticos del mandatario dentro del oficialismo hasta dejar su banca a principios de 2019.

Flake anunció su decisión con un video, en el que aseguró que “la causa conservadora se verá más beneficiada a largo plazo si los demócratas prevalecen” en los comicios de noviembre.

“La indiferencia a la verdad o el cuidadoso mantenimiento de las instituciones que preservan la libertad estadounidense no es una característica conservadora. Tampoco lo es el desdén por la separación de poderes, en el centro de nuestro sistema constitucional. Gobernar a través de Twitter no es ser conservador”, expresó Flake durante un pasaje de su mensaje.

Y agregó: “Es porque soy conservador, y porque creo en la Constitución y la separación de poderes -y porque estoy profundamente preocupado por la conducta y el comportamiento de nuestro Presidente actual- que estoy aquí parado para apoyar de todo corazón a Joe Biden para que se convierta en el próximo presidente de los Estados Unidos. Vamos Joe”.

Flake, quien chocó públicamente con Trump en repetidas ocasiones durante su tiempo en el Senado, firmó también una carta junto a los otros 26 ex congresistas del partido Republicano en la que oficializaron su apoyo a Biden. En la misiva, los ex funcionarios aseguran que las “fallas” de Trump “exceden el partidismo”.

“En un fuerte rechazo a la administración actual, estos ex miembros del Congreso citan a la corrupción, de Trump, la destrucción de la democracia, el evidente desdén por la decencia moral y la urgente necesidad de volver a encaminar al país como razones por las cuales apoyan a Biden”, indica un párrafo del documento, publicado el mismo día en el que comenzó la Convención Nacional Republicana y Trump fue oficialmente nominado como candidato de partido.

Donald Trump fue nominado oficialmente como candidato presidencial del partido republicano este lunes. Foto: Jessica Koscielniak/via REUTERS

En concreto, los ex funcionarios son tres ex senadores y 24 ex miembros de la Cámara de Representantes. Los primeros, además de Flake, son Gordon Humphrey, de New Hampshire; y John Warner, de Virginia. Los segundos, en tanto, son: Steve Bartlett (Texas); William Clinger (Pennsylvania); Tom Coleman (Missouri); Charlie Dent (Pennsylvania); Charles Djou (Hawaii); Mickey Edwards (Oklahoma); Wayne Gilchrest (Maryland); Jim Greenwood (Pennsylvania); Bob Inglis (Carolina del Sur); Jim Kolbe (Arizona); Steve Kuykendall (California); Ray LaHood (Illinois); Jim Leach (Iowa); Susan Molinari (New York); Connie Morella (Maryland); Mike Parker (Mississippi); Jack Quinn (New York); Claudine Schneider (Rhode Island); Christopher Shays (Connecticut); Peter Smith (Vermont); Alan Steelman (Texas); Jim Walsh (New York); William Whitehurst (Virginia); y Dick Zimmer (New Jersey).

De esta manera, los ex congresistas se suman a otros miembros del partido que han exteriorizado su apoyo a Biden. La semana pasada, de hecho, tres de ellos transmitieron mensajes alusivos a su postura en la Convención Nacional Demócrata. Fueron el ex gobernador del estado de Ohio y ex contendiente presidencial en la campaña de 2016, John Kasich, la ex gobernadora de New Jersey Christine Todd Whitman y el ex secretario de Estado de George W. Bush, Colin Powell.

Además, más de 70 ex funcionarios de alto rango que sirvieron en administraciones republicanas previas a la de Trump firmaron una carta propia en la que aseguraron que el actual mandatario “no tiene la capacidad de liderar” y expresaron su apoyo a Biden.

