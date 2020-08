230 euros de media en cada familia

Los consumidores españoles comienzan a preparar una vuelta al cole protagonizada por la incertidumbre en torno al regreso a las aulas en septiembre. No obstante, el gasto medio previsto para el regreso a las aulas 2020 no difiere mucho al de 2019 ya que los españoles tienen previsto gastar este año 230 euros de media frente a los 226 euros del año pasado, un 2% más, según se desprende del estudio de El Observatorio Cetelem Estacional, dado a conocer este martes.

