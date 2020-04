“23 de los 25 jugadores del Inter ya estuvieron enfermos en enero”

Sin embargo, al no haber llegado oficialmente aún el virus a Italia, no se les hizo prueba alguna por lo que siempre tendrán la duda: “ Nunca nos hicieron la prueba del coronavirus en ese momento , por lo que nunca lo sabremos con certeza”.

Él mismo pasó por ello: “Todos tosían y tenían fiebre. Yo también estuve mal; cuando tuve fiebre, tuve mucho más de la habitual. No he tenido fiebre en años “, contó.

“Tuvimos una semana libre en diciembre. Volvimos y juro que 23 de los 25 jugadores estaban enfermos, no es una broma . Jugamos en casa contra el Cagliari y después de 25 minutos Skriniar tuvo que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya “, explicó.

You May Also Like