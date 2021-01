2021 y la resistencia de la democracia

Las advertencias de Sócrates sobre la importancia de educar de manera correcta a aquellos que eligen y que elegir a nuestros gobernantes no es una mera intuición son vigentes aún. Es hora de que reconozcamos que el 2020 fue una agría lección sobre los efectos de nuestras elecciones en la calidad de la democracia que tenemos y la posterior calidad de nuestras condiciones de vida. Este 2021 muchos países en el mundo comenzarán a reabrirse y con ellos sus democracias, por lo tanto, es responsabilidad nuestra no olvidar que la decisión final sobre el bienestar de nuestra sociedad yace en nuestra habilidad para participar, exigir rendir cuentas y opinar sobre la situación política de nuestro país, o por otro lado en la intuición de otros al pensar que las democracias podrán resistir por siempre a políticos corruptos, déspotas, participes del nepotismo y de la ineficiencia al cumplir con su labor de servirle a la patria.

Votar en una elección es una habilidad, y ser elegido a un puesto de elección popular puede ser un arma de doble filo para aquellos ciudadanos que votan. En el 2020 más de 70 países tuvieron deficiencias en sus democracias de acuerdo con la organización Freedom House, y más de 50 países han retrasado elecciones nacionales o regionales, y ni hablar de aquellos casos de violación a las libertades individuales. Sigue creciendo el número de ciudadanos con hartazgo ético a causa del descaro de aquellos políticos que no han sabido más que tomar ventaja de las desdichas de los más afectados por las condiciones actuales, sin embargo, mientras el poder no le pertenezca realmente a la gente, nada va a cambiar.

You May Also Like