2021 y la era de las billeteras digitales

En este sentido, métodos de pagos sin contacto, como los códigos QR o el reconocimiento facial, terminan contribuyendo al desarrollo de los ecosistemas comerciales y financieros con gran rapidez, incluso debido a su misma aplicación, pues ni siquiera se necesita tener una tarjeta bancaria en la mano para realizar la operación. Un beneficio para países de la región en donde su adopción no es tan alta o donde los comerciantes simplemente no cuentan con los equipos para ofrecer este tipo de canales.

