2020, un año para la música

La industria musical pondrá la carne en el asador en 2020 con el pop y rock proyectándose como los géneros que dominarán las tendencias de consumo.

Entre las novedades musicales más destacadas se contempla el regreso del cantante canadiense Justin Bieber después de años de silenciar su voz y dedicar una pausa a su carrera profesional para consolidar su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin.

Su exnovia, la actriz y cantante Selena Gomez, también encabeza las expectativas de sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo disco Rare del que ya dio un abrebocas con el sencillo Look At Her Now, bien acogido por la crítica. Madeline Roth, de la cadena MTV, consideró que Selena Gomez adaptó la intensidad de su relación y ruptura con Bieber en esta nueva canción acompañada por un video caracterizado por una colorida escenografía y coreografías muy movidas.

En la misma onda se encuentra la canadiense Meghan Trainor que lanzará el 31 de enero el álbum Treat Myself en el que la canción homónima atrajo a 2 millones de personas que la escucharon en YouTube.

Trainor vuelve después de dos años y medio tras el éxito de sencillos que la catapultaron como All About That Bass y No, canciones que tienen un mensaje particular de amor propio.

Halsey, por su parte, nos tiene deparado el disco Manic que fue develado poco a poco por la cantante en un documental compuesto de seis episodios en el que se relata el proceso detrás de la elaboración de este trabajo que promete ser uno de los que más defina el 2020 en términos musicales.

La música alternativa tampoco se queda atrás. Green Day vuelve a los escenarios con su disco Father of All… que ya recuerda a los tiempos de American Idiot, un disco tan exitoso que fue adaptado como un musical.

La banda de punk rock encabezada por Billie Joe Armstrong, dijo que este álbum promete hacer sentir mal al que lo escuche, pero que al mismo tiempo promueve un mensaje de no dar importancia al status quo impuesto por la sociedad. La misma estética de grupos como Panic At The Disco!

El álbum saldrá a la venta el 7 de febrero dentro de un panorama en el que la música alternativa también escuchará de Tame Impala con The Slow Rush. Más orientado a la escena indie, este grupo lanzó el año pasado los temas Patience y Borderline, que resultaron muy pegadizos para aquellos amantes del electropop con sello independiente. Se espera que esta selección musical esté disponible para el 14 de febrero.

The 1975 es otra de las bandas que promete mucho este año. Notes On A Unconditional Form es el cuarto álbum de estudio de una agrupación indie que logró posicionarse en los últimos años. Una de las invitadas especiales de este disco es la activista juvenil sueca Greta Thunberg, quién es mundialmente conocida por su apasionada lucha en defensa del medio ambiente. En la canción llamada The 1975, Thunberg hace balance de una situación a la que denomina una “emergencia climática” que va dando muestras en varias partes del mundo con los incendios en Australia y la desaparición de los glaciares en ambos extremos polares del planeta.

El synthpop, un género musical característico de comienzos de la década de 1970, compone otro de los géneros con el regreso triunfal de los Pet Shop Boys al mercado musical. Monkey Business es el nuevo sencillo de su nuevo disco Hotspot, que sucede a su álbum anterior Super lanzado en 2016 por el dúo musical compuesto por Michael Stipe y Stuart Price.

Lady Gaga y The Killers también se suman a la lista de artistas que tendrían previsto presentar nuevos trabajos musicales en 2020, aunque por ahora no hay nada concreto.









