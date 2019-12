2019: Sech alcanzó sus ‘Sueños’

“Ocean, no sé si ustedes conocen a un compositor panameño que se llama Sech, yo estaba en San Martin en noviembre del año pasado; y me mandó una canción y me dijo escúchala para ver si te gusta para tu nuevo álbum”, contó Karol G.

Mejor fusión/interpretación urbana: “Otro Trago”; Mejor álbum de música urbana: “Sueños”; y Mejor canción urbana: “Otro trago” fueron las nominaciones. No ganó, pero Panamá no durmió esa noche de la alegría de ver a un panameño cantando dos de sus éxitos en un escenario de altura.

