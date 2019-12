2019, el mundo según Donald Trump

Brian Katulis, miembro del Center for American Progress, con una óptica izquierdista, calificó la política exterior como el “tema durmiente” de las futuras elecciones, pero dijo no extrañarle que Trump encuentre una manera de ponerlo en el tapete.

En su agenda nacional, en la que reducir la inmigración es una prioridad, Trump se ha convertido en el único líder que se enfrenta al estatus quo. Antes de viajar a la cumbre de la OTAN, no sólo se refirió a los desafíos en seguridad que suponen Rusia, Siria o Afganistán, sino que arremetió contra los aliados “morosos” que no contribuyen suficiente con el organismo. “No ha sido una situación justa porque nosotros pagamos demasiado”, dijo.

No ha corrido la misma suerte con Corea del Norte: el republicano contaba con cerrar un histórico acuerdo con este hermético país, pero una cumbre muy esperada con su líder, Kim Jong Un , quedó en suspenso. Las conversaciones languidecieron y volvieron las amenazas, los lanzamientos de cohetes norcoreanos y la advertencia de un “regalo de Navidad” de Pyongyang si EU no hace concesiones.

