2017 versus 2021: Cae la inversión, aumenta la planilla

“Es incomprensible –añadió– cómo se le facilitan recursos a la Unachi y a la Asamblea Nacional para abultar su planilla, en lugar de invertir en reforzar la gestión de aseo, agua, transporte y otros servicios públicos que la población requiere que sean eficientes y no lo son. No hay derecho de que los ciudadanos reciban servicios de tercer mundo cuando se cuenta con los recursos para poderles dar servicios de primer mundo”.

Domingo Latorraca, ex viceministro de Economía, piensa que “es imperativo que los escasos recursos con que cuenta el Gobierno Nacional sean utilizados de manera eficiente –dándole prioridad a la inversión sobre el gasto de funcionamiento– y, en especial, no abultando aún más el gasto en la planilla”.

Pero no todas las entidades corrieron esa suerte. Hubo otras que aumentaron su presupuesto de inversión. Entre las más llamativas, el Ministerio de Desarrollo Social, que aumentó 167% (de $245 a $652 millones), principalmente en subsidios que han sido criticados por no ser temporales y entregarse en muchos casos con criterios político/electorales.

Y en cuanto a la cantidad de funcionarios, la cifra no es menos alarmante: en 2017, la planilla cerró con 238 mil funcionarios, frente a los 261 mil con los que concluyó el año 2021. Y esta tendencia al alza en ambos rubros –el monto de la planilla y el número de servidores públicos– no ha cesado en lo que va de 2022. (Los años de comparación, 2017 y 2021, corresponden al tercer año respectivamente de la actual y de la pasada administración gubernamental).

You May Also Like