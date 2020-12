20 años después: ¿qué fue de los amigos de “Friends”?

20 septiembre 2014

Desde que se emitió el último capítulo en 2004, no se ha dejado de rumorear sobre la posibilidad de que “Friends” dé el salto a la gran pantalla, pero tanto los actores como los creadores de la serie se han cansado de repetir que eso no va a suceder.

En la última década se ha consagrado como una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, protagonizando exitosas comedias como “Friends With Money” (“Amigos con dinero”), “The Break-Up” (“Viviendo con mi ex” o “Separados”), “Love Happens” (conocida en América Latina como “Nuevamente amor”), “Horrible Bosses” (“Quiero matar a mi jefe” o “Cómo acabar con tu jefe”) o “We’re the Millers” (“¿Quién *&$%! son los Miller?” o “Somos los Miller”).

Kudrow también es la productora ejecutiva de la adaptación estadounidense de la serie de la BBC “Who Do You Think You Are?” (“¿Quién te crees que eres?”), en la que se investigan los ancestros de personajes famosos.