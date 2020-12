¡2 mil dólares en una semana! Lagartillo no cree en burlas y va con todo

Cuando Lagartillo empezó con el tema de su OnlyFans se habló de estafa, de burlas y demás. Ahora, Dimas Cárdenas, nombre de pila, habló con día a día sobre estos detalles acerca del giro que le dio a dicha cuenta. Comentó que le dijo adiós al programa A lo Panameño para dedicarse de lleno al mencionado negocio que parece estarle generando mucho “money”. ¡Opa!

“Lo empecé pa’ joder, pa’ ver qué tal era eso. Lo hice bien, pero mucha gente se empezó a quejar, que querían ver más, etc”. Él contó que en ese momento le respondió a cada uno de los fanáticos en la misma aplicación y algunos se conformaron con que solo él les hablara.

Lagartillo recibió de todo tipo de mensajes de apoyo y de recomendaciones. “Otros me decían que se habían suscrito solo para apoyarme, que me apoyaban en las que sea, pero otras personas estaban contentas con lo que veían nadamás”, explicó.

Nada de lo anterior le preocupa porque ahí la gente sube lo que quiera y de lo que sea. “La gente sube cursos, etc, es una manera fácil para trabajar. No es necesario enseñar porno, como se vende en la página, porque la misma página te pregunta qué vas a hacer, te da las opciones. No es obligación, uno no tiene que estar mostrando nada ni nada de eso”, explicó.

En bola

Hace poco subió a Instagram una foto mostrándose como Adán en el paraíso y él cree que la gente vio que ahora sí está trabajando su página como debe ser. “Decidí arriesgarme al éxito y lo estoy logrando, porque en menos de 24 horas me había hecho más de mil dólares, cosa que ningún programa me había dado”, dijo. ¡Padre de la gloria!

Tras ver este resultado decidió que va con todo y montará su propia producción en la página. “Ya moneticé mi canal de YouTube. Estoy cotizando cámaras para las grabaciones y eso. Voy con todo”, contó.

Le piden recomendaciones

Según Lagartillo, por todo el alboroto que se ha formado con su OnlyFans muchos “influencers” lo han llamado para preguntarle si estaba generando mucho, pues se nota que le está yendo bien. “Me preguntan que si abren uno, etc. Yo le digo que no tienen que tener miedo, sin miedo al éxito y me han dicho que van a abrir uno, pero han quedado en palabras. Yo sí voy con to'”.

Críticas y burlas

Recordó que mucha gente lo criticó y se burló de él, pero no cree que dos mil dólares en menos de una semana sea el motivo para que renuncie a esto. “Como todo emprendedor, así como cuando empieza y lo tratan de loco, le dicen de todo. Un millón de cosas le dicen, pero ya a esos comentarios no les hago caso. Los que me comentan les doy ‘like’ y les respondo bien. No estoy pa’ discutir con nadie. He leído libros de emprendimiento y sé qué hacer cuando aparecen los negativos”, destacó.

Renunció al programa A Lo Panameño, pero no renunciará al OnlyFans, que le ha dado el dinero que no se ganaba trabajando en la TV. Viene con producción.

Más adelante tiene planeado hacer un programa parecido al de Supervivencia al Desnudo, como el de Discovery.