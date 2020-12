$2 mil 919 millones en salarios

Sin embargo, aunque el proyecto de ley no fue atendido por los diputados, miles de funcionarios públicos aceptaron descuentos voluntarios para apoyo al plan solidario. Entre estos funcionarios estaría el presidente de la República y otros empleados públicos, pero no existe constancia del mecanismo de descuento para donación.

Añade que no solo es un problema con el manejo de la planilla, si no con otros gastos como la contratación de consultorías y mediante la contratación directa por la pandemia.

