$2 mil 273 millones de déficit fiscal hasta junio

El sector público no financiero obtuvo ingresos totales por $5 mil 187.4 millones en el semestre, cifra que representa un aumento de mil 121.1 millones de dólares o 27.6% cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. El aumento se explica por mayores ingresos del gobierno central, con incrementos importantes en los ingresos tributarios (26% más) y los no tributarios (73.4%), producto de una mayor actividad económica que en el ejercicio anterior y aportes de empresas con participación estatal.

