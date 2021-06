2.8 millones de TEU movieron los puertos en cuatro meses

Los analistas consideran que el bloqueo durante 6 días en el canal de Suez, causado por el encallamiento del buque de bandera panameña Ever Given, tuvo efectos en el movimiento de carga del comercio marítimo mundial que se sentirán por varios meses. Esta situación retrasará aún más la vuelta a la normalidad del sector. El impacto más significativo ha sido en la ruta Europa-Asia y en el Medio Oriente, que utilizan como paso el canal de Suez.

You May Also Like