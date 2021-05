$1,935 millones se perdieron en salarios

Los ingresos anuales no alcanzan para el pago de las pensiones; las reservas que se utilizan para tapar el faltante se agotarán antes de 2024, y el aporte que hace el Estado no es suficiente para encarar prestaciones económicas por más de $1,800 millones al año.

Hay 371 mil 567 personas desocupadas y 777 mil 162 informales no agrícolas que, en su mayoría, no estarían cotizando a la CSS el pago de las cuotas que alimentan el sistema de IVM.

