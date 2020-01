‘1917’ da la sorpresa en los Globos de Oro

A la gala de este año le faltaron los discursos reivindicativos de otras ediciones, aunque la Asociación de la Prensa puso sobre la mesa el tema del cambio climático con un menú vegano. Sobre eso precisamente habló Patricia Arquette, nominada en la categoría televisiva, pues recordó los incendios en Australia, un guante que Joaquin Phoenix recogió más tarde. “Está muy bien desearle lo mejor a Australia, pero no sirve de nada.Espero cambios reales”. Tampoco dejó escapar la oportunidad Ricky Gervais, maestro de ceremonias por quinto año consecutivo, y lo hizo con ese humor irreverente que no gusta a todos y que levanta más malas caras que vítores. “Es genial que 800 personas quieran salvar el planeta y acudan, cada uno en su limusina, a comer algo vegano”.

La otra gran esperanza del cine español estaba puesta en Ana de Armas (El internado), esa actriz que nuestro cine no supo explotar y que ha encontrado en Hollywood su mejor plataforma. La actriz cubana, nominada en la categoría de comedia o musical por Puñales por la espalda, vio cómo los Globos finalmente sonreían a Awkwafina (The Farewell). Tampoco sonrieron a Netflix, plataforma que cosechó casi una veintena de nominaciones en cine y que solo se llevó uno.

