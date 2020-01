‘1917’ apunta al Óscar tras llevarse el premio del Sindicato de Productores

Además, el premio al mejor programa de televisión en vivo o “talk show” fue para “Last Week Tonight with John Oliver” y el galardón para la mejor película televisiva fue a parar a “Apollo: Missions to the Moon”.

“1917”, que ya triunfó en los Globos de Oro con los galardones a la mejor cinta dramática y al mejor director, venció ayer a las también nominadas “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Knives Out”, “Little Women”, “Marriage Story”, “Parasite” y “Once Upon a Time… in Hollywood”.

