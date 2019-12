18 sanciones por incumplir con informe de gastos

Este medio pudo conocer que estas multas han ido dirigidas a excadidatos que no ganaron un escaño a diputados, alcaldes y representantes. No se precisaron los nombres.

El artículo 215 del Código Electoral señala que “la no presentación de informes de ingresos y gastos de campaña será sancionada con multa de $3 mil”, y, en caso de que el candidato resultara electo, no se le entrega la credencial hasta que presente el informe ante la autoridad electoral.

