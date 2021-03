178 mil 692 estudiantes del país reciben clases a través de la plataforma ‘Teams’

En el país, un estudio del Centro de Investigación Educativa de Panamá precisa que 7 de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no dispone de un computador en su hogar, y 4 de cada 10 estudiantes del mismo sector escolar no poseen internet en su vivienda.

Los datos del Meduca muestran que el año pasado 10 mil 63 estudiantes no lograron vincularse al sistema educativo, debido a que no fueron localizados por los educadores. La cifra representa un estimado de 1.4% de la población estudiantil del país.

Las autoridades sostienen que no solo brindan clases a través de esta plataforma, sino que también tienen a disposición las plataformas Ester, Office 365, TITAN, Mi Aulas, Edmodo, entre otras, que tienen como objetivo lograr que los estudiantes no queden rezagados.

You May Also Like