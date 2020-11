17 muertos por desastre; estado de emergencia

Fitonic muestra dos contenedores. El primero se dirigía a PriceSmart y estaba compuesto por cebolla, repollo, zanahoria, lechuga romana y cebollina, entre otros. Sin embargo, como no han podido salir, se daño en su mayoría y hoy evaluará que se puede rescatar. Solo allí perdió $10 mil. Mientras, en un segundo contenedor, manifestó que espera sacarlo entre hoy y el lunes, de manera que la pérdida no sea mayor. En estos días de desastre, Fitonic dejó de enviar seis contenedores a la ciudad de Panamá.

En palabras de Caballero, vivió una “película de terror” porque debido a que ella estaba en Volcán y como la vía que comunica con Cerro Punta colapsó, no pudo ver a su madre y dos hijos hasta ayer. “Yo me quería volver loca. Dios es maravilloso y pese a todo lo que perdimos, ellos están vivos. Ahora mismo sólo tenemos la ropa que llevamos puesta”, se lamenta está madre mientras levanta algunos escombros.

“Yo no estaba aquí, porque trabajo en Volcán, a unos 20 minutos. A la 1:30 p.m., que hablé con ella, me dijo que se había registrado la primera avalancha de tierra de uno de los cerros, por lo que estaba a punto de abandonar la vivienda. Y cuando la volví a llamar a las 2:30 p.m., ya había dejado la casa para buscar socorro donde unos vecinos”, manifestó.

El hombre de 85 años se pausa y se quiebra. No puede seguir hablando y rompe en llanto. En su lugar toma la palabra su esposa Aida de Castillo. “Pero yo le digo a él que se debe dar gracias a Dios, porque estamos con vida. Este miércoles salimos vivos por la divinidad, porque de lo contrario no estuviéramos contando lo sucedido”, dice la señora.

En Cerro Punta, provincia de Chiriquí, el gran huerto del país, todos se abrazan y lloran juntos. Esa es su realidad ahora, luego de estar cinco días incomunicados: no hay luz, no hay servicio de internet y tampoco agua.

