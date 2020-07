17 canciones llenas de “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”

Después de que anunciara por sorpresa el lanzamiento de su nuevo disco para la madrugada de este jueves, son muchos los fans que se han mantenido despiertos para poder escuchar Folklore completo. Pero ya está disponible en todas la plataformas digitales este nuevo trabajo de Taylor Swift.

Aclarando que el coronavirus no la iba a parar, la cantante contó que iba a publicar su octavo álbum en el que ha volcado todos sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”.

Folklore tiene 16 canciones: Cardigan, The 1, The last great american dynasty, Exile (con Bon Iver), My tears ricochet, Mirrorball, Seven, August, This is me trying, Illicit affairs, Invisible string, Mad woman, Epiphany, Betty, Peace y Hoax.

Pero, además, también hay un tema bonus, The Lakes, que se incluye en las múltiples ediciones deluxe del disco, tanto en CD como en vinilo. Todos estos modelos de su álbum tienen diseños completamente diferentes, con portadas y sobreimpresiones del disco distintas, estilo que también se han plasmado en un sinfín de merchandising que se puede comprar a través de su web.

También al mismo tiempo, se ha estrenado el videoclip de Cardigans en YouTube, que ya acumula casi medio millón de visualizaciones. El vídeo está escrito y dirigido por el mexicano Rodrigo Prieto, responsable de la imagen de películas como Brokeback Mountain, y quien también se ha encargado de la dirección de fotografía y ha logrado esa asombrosa ambientación.