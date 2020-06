15 consejos para una protección solar integral, según los farmacéuticos

Cuando el día está nublado y no aparecen los rayos de sol tendemos a pensar que no es necesario proteger nuestra piel. Es un error porque los rayos ultravioleta continúan incidiendo en la dermis.

Por otra parte, el uso de mascarilla es obligatorio durante esta “nueva normalidad” en espacios cerrados y públicos cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad. Esto no implica que no se utilice protección solar para la piel, aunque este cubierta por la mascarilla .

