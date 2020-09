148 quejas por cláusulas abusivas fueron atendidas por la Acodeco

La entidad reiteró que todo contrato de adhesión con condiciones generales que sean “ambiguas u oscuras” deben interpretarse a favor del consumidor; las condiciones no negociadas individualmente y aquellas prácticas no consentidas expresamente que causen o puedan causar perjuicios al consumidor, pueden ser presentadas ante la Acodeco para su orientación o investigación.

