14 trombos en el grupo de vacuna frente a 10 casos entre los de placebo

De hecho, “vimos oleadas de infecciones que aumentaron en las estaciones cálidas y en las regiones cálidas durante el primer año de la pandemia, y no hay evidencia de que esto no pueda volver a suceder este año”, ha remarcado el copresidente del equipo de trabajo que llevó a cabo la investigación, el doctor Ben Zaitchik.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido, a su vez, que el inicio de la primavera no debe ser una excusa para relajar las medidas de prevención contra el coronavirus y que las medidas como el uso de la mascarilla, las restricciones en los viajes y las cuarentenas son eficaces mientras que los factores meteorológicos, incluida la calidad del aire, no impiden la propagación del virus.

