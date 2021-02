14 preguntas y respuestas sobre la vacunación contra la Covid-19 en Panamá

¿Porqué el Minsa no ha hecho ni un solo estudio de seroprevalencia poblacional que permitiría aproximar el número real de personas que han sido infectadas con Covid-19? Europa ya va por la cuarta ronda de este tipo de estudios y de aquí no se tiene mucha información.

Quisiera saber si en mi turno en la vacunación puedo preguntar o si me informarán cuál es la vacuna que me están poniendo.

Hemos tenido de esos casos en Panamá. Recordemos que la vacuna toma un tiempo para empezar a funcionar. Cuando a usted lo vacunan, se empiezan a producir anticuerpos y las células empiezan a multiplicarse para prepararse para la próxima vez que se exponga al virus. Esto toma un tiempo de entre 12 a 14 días; en ese intervalo de tiempo de que a usted lo vacunaron y de que usted tenga suficiente respuesta inmune para que lo proteja, usted se puede infectar y puede tener síntomas. Eso no significa que la vacuna le causó síntomas, porque no le están inyectando el virus ni que la vacuna falló. Significa que la persona no tuvo el tiempo suficiente para producir una respuesta que lo proteja.

La recomendación de los expertos es que, si la mujer embarazada tiene un factor de riesgo que la expone a enfermedad severa o que está expuesta a un nivel de transmisión alta, esta persona debería considerar ser vacunada o, si la solicita, deberían aplicársela. Estas vacunas no son virus vivos, no afectan al producto del embarazo en ninguna de sus etapas.

Lo que no sabemos todavía [en el caso de las personas con VIH] es si la respuesta inmune será la adecuada, pero estas personas son seguidas con médicos especialistas en consultas. Su médico, más adelante, puede pedir una prueba de anticuerpos… si no ha respondido potencialmente en el futuro pudieran ser revacunados.

Hay pocos pacientes con VIH en los estudios de investigación, por lo tanto, no se tienen datos de eficacia específicos en este grupo poblacional. Sin embargo, hoy la posición de los expertos y autoridades es que las personas con VIH, con enfermedades autoinmunes o que tengan comprometidos sus sistemas inmunitarios deben vacunarse con las dos dosis… no hay contraindicación.

Hay países que han decidido no utilizar la vacuna en mayores de 65 años de edad. No es que la vacuna sea insegura o que haya una contraindicación, sino que para los estudios empleados en Europa para autorizar la vacuna el número de personas mayores de 55 años era bajo, de un 10%. Hay países que estimaron que ese número era pequeño y decidieron esperar.

Eso es parte del contrato y no he tenido acceso a los contratos. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización siempre han sido solidarios con cualquier evento adverso que se pudiera presentar.

You May Also Like