14 armas de fuego de Operación Furia no eran propiedad del Senan

Inicialmente, el Ministerio Publico había informado que parte de las armas decomisadas eran “de guerra”. Sin embargo, un informe del Imlcf determinó que en realidad tenían un mecanismo semiautomático, por lo que entrarían en la categoría que establece la Ley 57 de 2011 como armas de uso particular. Es decir, esas armas no disparan mediante ráfagas o ametrallamiento.

