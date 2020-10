14.000 científicos cargan contra los confinamientos por sus “efectos devastadores a corto y largo plazo”

Algunos dirigentes políticos también han comentado su opinión acerca del manifiesto. El ex ministro conservador británico Steve Baker lo consideró como “un plan B creíble”. Además, añadió: “Puede ser que no haya una vacuna o que, si llega, puede que no haga lo que se espera”, por lo que “en cualquier caso, necesitamos un plan B y este es el único plan B creíble, respaldado por una amplia gama de especialistas”.

