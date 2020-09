137 mil contribuyentes están morosos: DGI

Por otra parte, los contribuyentes que puedan cumplir con sus obligaciones corrientes y cuya renta bruta no exceda los $2.5 millones, recibirán un descuento de 10% en el pago de sus cuentas. El beneficio aplica para el impuesto sobre la renta, con excepción del retenido a empleados y no residentes; aviso de operación; impuesto complementario; e impuesto de inmuebles.

You May Also Like