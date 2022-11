137 futbolistas representan a un país distinto al de su nacimiento en Catar

Hay un caso particular, como el de Gales. Al ser un país fronterizo con Inglaterra, muchos de este último país han decidido emigrar al país galo y representar a los llamados ‘dragones rojos’. 10 ingleses representan a esta selección. Tan solo Adam Davies (Alemania) no es nativo de la región británica.

Túnez se encuentra en segundo lugar con 12 nacionalidades distintas. De estos 12, 10 nacieron en Francia. Solamente Mohamed Dräger (Alemania) y Anis Ben Slimane (Dinamarca) no nacieron en la nación gala. En esta misma posición también se encuentra Senegal: de los 12 integrantes de su plantel, 9 son franceses. Seny Dieng (Suiza), Ismail Jakobs (Alemania) y Nickolas Jackson (Gambia) son originarios de otro país que no es Senegal.

Un futbolista no está obligado a representar a su país de origen. Según las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), un futbolista puede representar a otro combinado, siempre y cuando cumpla con los requisitos burocráticos, sea menor de 21 años y no haya disputado un partido oficial con su selección de origen.

