135 mil jóvenes perderán sus empleos por la pandemia

El economista Augusto García indicó que uno de los factores que está afectando a los jóvenes es que no se está generando plazas de empleos en sectores como el primario y secundario, ya que en el sector terciario no se genera gran cantidad de empleos.

Según un estudio del experto en temas laborales, René Quevedo , 1 de cada 4 panameños que busca trabajo no lo encuentra, en contraste con las situación de hace un año donde 1 de cada 14 panameños que buscaban empleo no lo encontraron. Mientras que en 2012, 1 de cada 25 panameños que buscaban empleo no lo encontraron.

