130 países piden soluciones para el manejo sostenible del agua

MARSELLA, Francia. (EFE).- Los ministros y jefes de delegaciones ministeriales de los 130 países representados en el Foro Mundial del Agua de Marsella subrayaron hoy martes, 13 de marzo, en una declaración conjunta, la urgencia para aplicar soluciones eficaces y sostenibles en la gestión del agua. El documento constata que “el agua es un factor clave para la paz y la estabilidad” y, tras la declaración del acceso al agua potable y el saneamiento como parte integrante de los derechos humanos por la Asamblea General de la ONU en 2010, hace hincapié en la “aceleración de la implementación de las obligaciones” en esa materia.El texto, presentado a la prensa por el ministro francés de cooperación, Henri de Raincourt, subraya las interrelaciones entre el agua, la energía y la seguridad alimentaria, y toma como prioridad “la total coherencia de las políticas vinculadas con el agua con vistas a explotar las sinergias y evitar los efectos negativos entre sectores”. Esta declaración, no vinculante, aboga además por el intercambio de prácticas adecuadas y lecciones aprendidas entre todos los actores vinculados con ese recurso, y a promover también la cooperación fuera del sector. Su contenido, contestado por algunas ONG, es fruto de los tres años de trabajo que han pasado desde el foro de Estambul y las discusiones, según explicó el presidente de la comisión política de este encuentro, Sujiro Seam, fueron “difíciles” por aspirar a objetivos ambiciosos, pero no evitaron que se llegara a la unanimidad.Su firma era uno de los platos fuertes políticos de esta cita inaugurada el lunes, y sumado a las soluciones que se vayan promoviendo hasta la clausura del sábado, los ministros esperan que sea tenido en consideración en la cumbre “Río+20” del próximo junio.

