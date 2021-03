12 meses y contando | La Prensa Panamá

Lo grave es el precedente. En medio de la histeria, hemos abdicado muchos de nuestros derechos fundamentales, como la libertad de movimiento y nuestro derecho al trabajo. Hipnotizados por el conteo de casos durante meses nos olvidamos de que estos derechos no son una concesión del Estado, que los mismos fluyen naturalmente de nuestra condición humana, que en una sociedad verdaderamente libre el Estado no es más que un artificio para protegerlos y que, por lo tanto, no los puede revocar. Todo eso olvidamos durante 12 meses (y contando)… y los peores entre nosotros, muchos de ellos en posiciones de poder, ya han tomado atenta nota.

Una enfermedad, independientemente de su origen, es un fenómeno natural. Las consecuencias sociales emanan de nuestra respuesta a ella y fue la respuesta de los gobiernos a una crisis sanitaria a la cual no se la ha dado y aparentemente no se le piensa dar una explicación satisfactoria la que ha ocasionado esta obscena ola de destrucción material.

