12 horas de filmación para ‘Se siente bien’, de Joey Montana y Mike Bahía

El viernes estrenó “Se siente bien”, el siguiente sencillo del panameño Joey Montana, que es interpretado junto al famoso colombiano Mike Bahía.

El tema se estrenó con todo y video producido por el gran Lucho Spada. El director nos comentó que fueron unas 12 horas de filmación en Panamá. “El video se filmó en noviembre, las locaciones fueron el Biomuseo, El hotel W Panamá y un Rooftop en Casco Antiguo”, comentó Spada.

La parte de Joey Montana se filmó junto a Aaron Bromley y la parte de Mike Bahía en Colombia con Sergio Y Jeromé.

El video se encuentra disponible en el canal de YouTube de “El dueño del negocio”.

“Se siente bien” es una melodía romántica con una letra que invita a escucharla una y otra vez.

Joey Montana no ha parado en esta pandemia. Sigue haciendo música para todos sus fanáticos del mundo.

El chiricano Joey Montana estrena el tema “Se siente bien” junto a Mike Bahía, una canción para dedicar en este Día de San Valentín.

Desde el febrero pasado, no hay día que contigo no he celebrado, la noche de cine, comer helado, todos los detalles que te enamoraron, no entendía al amor pero a tu lado, vino en español y subtitulado…