11 meses ignorado para 1 día ser escuchado

La trayectoria diaria de una persona con discapacidad visual que camina por las esquinas de las calles, porque la comunidad no tiene aceras, sube a un metro bus, en donde el conductor y los pasajeros desconocen como apoyar y llega a una institución en donde el docente no comprende que no se trata de eliminar contenido académico, sino de realizar los ajustes razonables que requiere el estudiante.

