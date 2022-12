11 equipos que tendrían una semana muy movida en las Reuniones Invernales

Han pasado cuatro años desde que los Orioles fueron un factor en este tema, tras no otorgar un contrato de varias temporadas a un agente libre desde el 2018. El gerente general Mike Elias indicó en las Reuniones Invernales que tiene varios aspectos que pretende solucionar en esta temporada muerta, principalmente uno o dos abridores, más uno o dos bates para reforzar la rotación. Baltimore no estaría listo para invertir en el mayor nivel de agentes libres, pero los Orioles estarían involucrados en las negociaciones con varios jugadores en la siguiente categoría, que los perfila a tener una semana con bastante actividad.

Mientras Steve Cohen siga siendo el dueño, este equipo seguirá teniendo en la mira a cualquier agente libre que deseen agregar. Ahora que Jacob deGrom firmó con Texas, los Mets respondieron el lunes al acordar por dos años y US$86 millones con Justin Verlander , según una fuente. Y parece que no han terminado. El conjunto de Queens también se ha comunicado con Kodai Senga y Carlos Rodón. No se fijarán en el mercado de campocortos, pero Nueva York causará un impacto en cuanto a los jardineros y pitcheo se refiere durante su tiempo en San Diego.

