$100 millones para competir con TikTok

El fondo para los creadores de Shorts es la última arremetida en una guerra de ofertas de redes sociales para personalidades en línea impulsada por el éxito de TikTok de Bytedance Ltd. Snap Inc. lanzó un nuevo fondo el otoño pasado para los mejores artistas de su producto de video. Facebook Inc. ha intentado atraer estrellas, y funciones copiadas, de TikTok e introdujo más anuncios en sus videos más cortos.

