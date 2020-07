100 millones de consumidores harán sus compras en realidad aumentada en 2020

El experto hace referencia a fenómenos como ‘ Pokémon GO ’, un auténtico movimiento de masas que consiguió que todos estuviéramos atentos de nuestras pantallas sin darnos cuenta de que no se trataba ‘solo’ de un videojuego global: Niantic Labs, la empresa desarrolladora del juego, ha añadido recientemente una función que permite que los objetos del mundo real tengan peso en la realidad aumentada, es decir, los Pokémon pueden esconderse detrás de un árbol o un mueble -o incluso una persona – gracias a una técnica AR conocida como oclusión.

No obstante, continúa diciendo el experto, se puede entender que es “una táctica de nicho” para “estar” en un formato de interacción en el que Google no se puede quedar fuera.

