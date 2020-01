10 webs y apps para padres primerizos

Por último, y si has decidido darle leche materna, la página web e-lactancia.org es un pequeño salvavidas: en ella podrás consultar qué medicación puedes tomar si das el pecho . Es un proyecto de APILAM, Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la Lactancia Materna, recomendado por la ‘Academy of Breastfeeding Medicine’ de Estados Unidos. Sus creadores son principalmente pediatras y farmacéuticos.

