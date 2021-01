10 trucos financieros para sortear la dura cuesta de enero de la Covid y Filomena

Los gastos hormiga son desembolsos pequeños y rutinarios que hacemos casi sin darnos cuenta pero que a final de mes hacen mella en el bolsillo. Consumiciones en cafeterías, uso del taxi, tabaco, golosinas, tratamientos de belleza, comisiones al sacar dinero en un banco que no es el tuyo… al final de mes suponen un porcentaje de gasto de nuestros ingresos que no se suele tener en cuenta pero que va minando. Enero es un buen mes para proponerse reducir estos gastos.

Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, explica a 20minutos que “un gran error es no elaborar un presupuesto de nuestros ingresos y nuestros gastos”. Al respecto, advierte de que no controlar nuestras finanzas y ver si es necesario hacer recorte de gastos es un fallo habitual. “No tener un presupuesto puede generar problemas de no llegar a fin de mes, incluso a familias que pueden tener ingresos mensuales suficientes”, asegura.

