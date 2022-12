10 tarjetas regalo que puedes adquirir online y sin esperas

¿Te ha pillado el toro estas Navidades con los regalos? Si la respuesta es afirmativa y no sabes qué regalar porque tienes dudas o no hay stock disponible, puedes conseguir tarjetas de regalo online para solventar el problema en cuestión de minutos.

Desde 20Bits te ofrecemos diez posibilidades para elegir a tu gusto.

1) Amazon

Amazon ofrece tarjetas para regalar a tus amigos o familiares durante estas navidades, además, se pueden entregar vía SMS o correo electrónico. En este enlace podrás encontrar cheques del propio ecommerce, Play Store, H&M, Twitch, Zalando o Netflix, entre otras opciones.

2) Spotify



¿Tu pareja no tiene Spotify Premium? No te preocupes, la plataforma ofrece tarjetas de regalo que se pueden canjear para uno, tres, seis o doce meses. Por si no lo sabías, el período de validez es de 12 meses a partir de la fecha de compra, aunque puedes pinchar en este enlace para obtener más información.

3) Netflix



Las tarjetas regalo de Netflix pueden adquirirse en tiendas físicas u online. Dichos cheques no caducan, no son reembolsables, no se pueden recargar y se disfrutan hasta que el saldo se agote. En esta lista sabrás dónde se compran.





4) Disney+

Disney+ ofrece tarjetas físicas o digitales que permiten comprar tres meses o un año de suscripción a la plataforma de streaming. Estos productos están disponibles en su web, Game, Mediamark, El Corte Inglés, Supercor, Carrefour, Fnac, Eroski, Repsol o Clarel, entre otros. Puedes consultar en este enlace toda la información.

5) Xbox

Xbox dispone de tarjetas regalo para usar en Microsoft Store online, Windows y Xbox. Los usuarios que tengan el cheque recibirán un correo electrónico con el código digital para comprar juegos, complementos, paquetes de mapa y mucho más. En este enlace puedes hacerte con una.

6) PlayStation

Al igual que Xbox, PlayStation tiene tarjetas regalo para canjear los códigos en cualquier consola o navegador web. En este enlace, las cantidades que se ofrecen son de 10 euros, 20 euros, 30 euros y 50 euros.





7) Google Play



Google ofrece tarjetas de regalo para gastar en su Play Store, donde los afortunados podrán controlar sus gastos sin preocupaciones porque no existen las fechas de vencimiento. Estas sorpresas navideñas se pueden comprar online en este enlace.

8) Apple

Las Apple Gift Cards solo se pueden usar para comprar productos y servicios de Apple Store, apple.com, iTunes, Apple Music, Apple TV, Apple Books y otras plataformas de la compañía. Puedes conseguirlas en este enlace.

9) El Corte Inglés



¿No sabes qué regalar porque el tiempo se te ha echado encima? El Corte Inglés ofrece tarjetas regalo generales para que los destinatarios puedan comprar cualquier producto de electrónica, libros, ropa o electrodomésticos sin tipo ningún compromiso. Haz clic en este enlace para hacerte con una de ellas.

10) Ryanair

¡Regala viajes para 2023! Recientemente, Ryanair ha lanzado una tarjeta regalo en la que podrás añadir un mensaje a tu amigo, familiar o pareja. Si haces clic en este enlace, podrás crear tu tarjeta online.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.