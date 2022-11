10 sitios web para descargar libros electrónicos gratuitos (y legales)

En medio de esta discusión, existen alternativas de toda la vida, como el servicio de las bibliotecas, el intercambio de libros o la venta de libros de segunda mano, que son mucho más asequibles. Sin embargo, también existen otras opciones legales y económicas , muy útiles para quienes no se pueden permitir pagar por los libros, y muy cómodas para quienes no se quieren mover del sillón de su casa para adquirirlos.

El debate sobre si es ético o no descargar libros de Internet en vez de comprarlos lleva un par de días circulando por Twitter. Las personas que están en contra alientan a pagar por los libros, sobre todo los de aquellos autores independientes, mientras que los que están a favor se excusan en que no todo el mundo puede permitirse gastar tanto dinero en lecturas que no siempre son por ocio (pueden tener que leerlos por motivos académicos).

